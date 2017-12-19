Генассамблея ООН поддержала призыв Москвы бороться с прославлением нацизма

ООН, 19 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН во вторник вновь поддержала призыв России бороться с прославлением нацизма. Российский проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, осуждающей прославление нацизма, был принят большинством голосов, против уже традиционно выступили только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.

В ноябре российская инициатива прошла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, после чего проект резолюции был выставлен на пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. При голосовании во вторник за документ выступили 133 государства (Китай, Египет, Индия, Израиль, Казахстан, Армения, Азербайджан, Сербия, Узбекистан, большинство арабских стран и государства Латинской Америки), еще 49 стран (большинство членов ЕС, а также Турция, Канада, Грузия, Молдавия, Румыния) воздержались. Примечательно, что при рассмотрении в комитете в ноябре, проект резолюции поддерживали 125 стран, воздержались при голосовании — 49 стран. Против документа вновь выступили только две страны — США и Украина.

В документе отражается "глубокая озабоченность по поводу участившихся попыток и действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконную эксгумацию или перенос останков таких лиц". В тексте осуждаются инциденты, связанные с прославлением и пропагандой идей нацизма. В документе отмечается рост числа инцидентов расистского характера по всему миру. Проект резолюции также "безоговорочно осуждает любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости".