В Белом доме не знают о появлении в Вашингтоне улицы имени Бориса Немцова

ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Белый дом пока не имеет какого-либо мнения насчет переименования в честь российского оппозиционера Бориса Немцова улицы, где расположено российское посольство, следует из комментария по этому вопросу представителя Белого дома Сары Сандерс.

"Мне о таковом не известно", — ответила она на вопрос журналиста об отношении американской администрации к инициативе сенатора Марко Рубио.

Ранее профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в память об убитом в 2015 году российском оппозиционном политике Борисе Немцове.

Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Бориса Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. В случае одобрения инициативы посольство Российской Федерации в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".