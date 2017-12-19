Трамп поздравил Мэй с решением ЕС о новой стадии переговоров по Brexit

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с решением руководства ЕС перейти ко второй стадии переговоров по Brexit, сообщил по итогам состоявшегося телефонного разговора Белый дом.

Британия выйдет из состава ЕС в конце марта 2019 года. В настоящее время Лондон и Брюссель договорились о переходе ко второй стадии переговоров по условиям соглашения, в котором будет объявлено о "разводе".

"Президент поздравил премьер-министра (Британии) с решением лидеров ЕС перейти ко второй фазе переговоров по Brexit", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Также отмечается, что стороны обсудили "следующие шаги в достижении мира на Ближнем Востоке". Кроме того, они подчеркнули важность срочного устранения гуманитарного кризиса в Йемене.

Как указывается в сообщении, Мэй выразила Трампу соболезнование в связи с аварией пассажирского поезда в штате Вашингтон в понедельник.

Наряду с этими собеседники обменялись поздравлениями в связи с предстоящими праздниками.

После проведения референдума в Великобритании, на котором было принято решение о Brexit, летом этого года начался первый этап переговоров об условиях выхода страны из ЕС. Их главными темами стали права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Лондона перед ЕС. Пока по этим проблемам не было достаточного прогресса, ЕС не хотел переходить ко второму этапу переговоров.

Однако в декабре стороны достигли необходимых договоренностей по первой фазе диалога о Brexit, и Еврокомиссия рекомендовала саммиту ЕС признать наличие достаточного прогресса и открыть путь второму этапу диалога с Великобританией. Второй этап предполагает переговоры о переходном периоде в отношениях между страной и ЕС после их "развода", а также о структуре будущего партнерства между ними.