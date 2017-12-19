Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США приняла во вторник законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса, свидетельствуют результаты голосования. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.

За законопроект проголосовали 227 республиканцев, против — 203 депутата, в том числе 12 республиканцев. Ни один демократ налоговую реформу не поддержал.

Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на 10-летний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

По различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

Законопроект принят при поддержке Республиканской партии, тогда как демократическое меньшинство в обеих палатах конгресса выступает резко против.

Спикер палаты представителей Пол Райан заявил перед голосованием, что законопроект представляет собой "честный подход ко всем, никаких специальных привилегий". "Мы сегодня возвращаем деньги американцам", — заявил Райан.

Демократы и их сторонники категорически с этим не согласны, заявляя, что от реформы получат выгоду в основном очень богатые граждане и крупный бизнес, тогда как для 70% американцев, получающих доход от 50 до 90 тысяч в год, налоги повысятся.

Кроме того, демократы категорически против нововведений в медицине, которые призваны исправить окончившуюся неудачей реформу здравоохранения. По их мнению, республиканцы лишат доступа к страховке миллионы американцев.

По словам Райана, налоговый кодекс будет упрощен, что также поможет налогоплательщикам. "Девяносто процентов американцев смогут заполнять налоговую декларацию размером не более чем почтовая открытка", — заявил Райан.

Демократы это оспаривают, заявляя, что налоговая система остается сложной и полной "лазеек" для списания налогов, которые теперь в основном идут на пользу богатым.

Голосование неоднократно прерывали выкриками активистов с галереи, которые обвиняли спикера во лжи и призывали его "выучить математику". В ходе финального голосования активисты скандировали: "Стыдитесь!"

Сенат намерен рассмотреть законопроект вслед за палатой представителей в ближайшее время.