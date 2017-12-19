Знаменитая турецкая пианистка выступила на церемонии памяти Андрея Карлова

АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Всемирно известная турецкая пианистка Идиль Бирет дала концерт на церемонии по случаю годовщины трагической гибели посла России в Турции Андрея Карлова, которая прошла в российском посольстве в Анкаре во вторник.
Бирет выступила на церемонии бесплатно. Она исполнила произведение Сергея Рахманинова "Шесть музыкальных моментов для фортепиано, опус №16".
"Сегодняшнее мероприятие в память посла Карлова очень важное, я не могу найти достаточных слов, чтобы выразить свои чувства. Все мы пережили страшный урок, и должны сделать все, чтобы память об этом человеке осталась, и чтобы человечество никогда не сталкивалось с такими ужасными событиями. Я дала сегодня концерт, но не могу сказать, что довольна, поскольку нельзя выразить радость, когда речь идет о таком печальном поводе для концерта. Но могу сказать, что я очень переживала", — сказала Бирет РИА Новости.
Бирет родилась в 1941 году в Анкаре. Начала заниматься фортепиано в пятилетнем возрасте. В 1949 году по специальному разрешению парламента Турции она уехала учиться в Парижскую консерваторию. С 1958 года началась ее международная концертная карьера. В разные годы дала в Советском Союзе и России около 120 концертов.