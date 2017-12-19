Знаменитая турецкая пианистка выступила на церемонии памяти Андрея Карлова

АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Всемирно известная турецкая пианистка Идиль Бирет дала концерт на церемонии по случаю годовщины трагической гибели посла России в Турции Андрея Карлова, которая прошла в российском посольстве в Анкаре во вторник.

Карлов был застрелен 19 декабря прошлого года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Бирет выступила на церемонии бесплатно. Она исполнила произведение Сергея Рахманинова "Шесть музыкальных моментов для фортепиано, опус №16".

"Сегодняшнее мероприятие в память посла Карлова очень важное, я не могу найти достаточных слов, чтобы выразить свои чувства. Все мы пережили страшный урок, и должны сделать все, чтобы память об этом человеке осталась, и чтобы человечество никогда не сталкивалось с такими ужасными событиями. Я дала сегодня концерт, но не могу сказать, что довольна, поскольку нельзя выразить радость, когда речь идет о таком печальном поводе для концерта. Но могу сказать, что я очень переживала", — сказала Бирет РИА Новости.

Она добавила, что много раз выступала с концертами в России и считает ее народ "удивительно музыкальным".

Бирет родилась в 1941 году в Анкаре. Начала заниматься фортепиано в пятилетнем возрасте. В 1949 году по специальному разрешению парламента Турции она уехала учиться в Парижскую консерваторию. С 1958 года началась ее международная концертная карьера. В разные годы дала в Советском Союзе и России около 120 концертов.