США хотят разорвать договор РСМД и ищут предлог для этого, заявил Рябков

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США берут курс на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для чего ищут предлог, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в связи с санкциями США против российских организаций.

Министерство торговли США внесло в свой черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс — АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". В сообщении минторга США говорится, что эти компании производят для МО РФ комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках договора РСМД.

"В Вашингтоне продолжают "перекладывать с больной головы на здоровую", беспредметно обвиняя нас в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Мы не раз предлагали американцам предъявить хоть какие-то данные в подтверждение безосновательных утверждений, однако этого не произошло даже на состоявшемся на прошлой неделе заседании Специальной контрольной комиссии по ДРСМД. Вместо этого в Вашингтоне объявили 19 декабря о введении санкций против двух российских организаций", — говорится в комментарии.

Дипломат отметил, что РФ к санкциям не привыкать.

"США увлеченно занимаются их введением против нас почти четыре года, а российская экономика и военная мощь только крепнут. Иллюзии некоторых американских политиков, что нас можно запугать, лишь выдают их полное незнание России и опасную недальновидность" — говорится комментарии.

"Беспокоит другое. В США, похоже, берут курс на слом ДРСМД, для чего ищут предлог. Но взвалить вину на Россию не получится. Мы неоднократно обращали внимание на явные американские нарушения Договора, среди которых размещение на суше – на военной базе в Румынии – установок, способных запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено. Ответственность за возможное разрушение в результате подобных безответственных действий одного из столпов системы контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон", — заключил Рябков.