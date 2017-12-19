В Анкаре прошла церемония в память о погибшем после России Карлове

АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Федор Смирнов. Церемония в связи с годовщиной трагической гибели посла России в Турции Андрея Карлова прошла в российском посольстве в Анкаре во вторник.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

В церемонии памяти Карлова приняли участие сотрудники российского посольства, представители турецких властей, дипкорпуса, деловых кругов, российской и турецкой общественности. Были исполнены государственные гимны двух стран, прошла минута молчания. Участники церемонии возложили цветы и венки к бюсту погибшего дипломата.

"Прошел год, как отгремели выстрелы, унесшие от нас Андрея Геннадьевича. Злодейское покушение, подробности и подоплеку которого еще предстоит выяснить, вырвало из наших рядов выдающегося российского дипломата, надежного товарища, уважаемого коллегу, попросту хорошего человека. Мы по-прежнему тепло вспоминаем его, скорбим и чтим его память", — сказал, выступая на церемонии, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Он отметил, что за этот год было сделано немало, чтобы увековечить память Карлова. "Получили его имя улица, на которой расположено российское посольство, а также средняя школа, в которой учатся наши дети. Подписано соглашение о сотрудничестве между турецким городом Демре и Клинцами – "малой родиной" Андрея Геннадьевича. Создан фонд его имени, который будет заниматься помощью больным детям. Наконец, здесь, в посольстве возведен памятник Карлову, созданный на бескорыстные пожертвования работающих в разных концах мира российских дипломатов", — отметил Ерхов.

Но, по его словам, лучшим памятником погибшему послу станут практические шаги по продолжению того дела, которому он посвятил последний период своей жизни, – укреплению и развитию отношений с Турцией. "Лучшим памятником ему будут километры "Турецкого потока" и работающие реакторы АЭС "Аккую", миллионы посещающих Турцию российских туристов, наращивание двусторонней торговли и упрочение двустороннего взаимодействия во всех областях, на всех уровнях и "по всем азимутам", — добавил российский посол.

Депутат парламента Турции, сопредседатель российско-турецкого форума общественности Берат Чонкар подчеркнул, что Карлов внес огромный вклад в развитие отношений между Турцией и Россией.

"Он был очень успешным послом и очень ценный человеком, завоевавшим уважение турецкого общества. Поэтому это потеря одинакова горькая для обеих наших стран и для всех нас. Расследование этого страшного преступления продолжается с участием российской стороны с максимальной тщательностью. Российские специалисты на этой неделе находятся в Анкаре. Работа продолжится до момента, когда все детали преступления будут раскрыты", — сказал Чонкар.

Как заявил РИА Новости присутствовавший на церемонии депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный, убийство Карлова потрясло все общество. "Вчера мы провели переговоры с депутатами парламента Турции и убедились, что они тоже переживают из-за этой трагедии. Нет сомнений, что это был теракт, направленный против российско-турецких отношений. Надеемся, что турецкие спецслужбы и органы правопорядка в тесном взаимодействии с нашими следственными органами сделают все, чтобы установить заказчиков этого преступления и выявить его причины", — сказал российский парламентарий.