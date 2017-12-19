МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты не хотят видеть Россию и Китай сильными державами, страшась утраты своего положения, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с обнародованием новой стратегией нацбезопасности США.

"Укрепление экономической и военной мощи России, как и Китая, подается в качестве вызова для США. Иначе говоря, в Вашингтоне явно не хотят видеть наши страны сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения. Именно поэтому нас обвиняют в посягательстве на "мировой порядок", под чем, видимо, понимается однополярное мироустройство, замыкающееся исключительно на американские интересы и потребности", — говорится в документе.

Как отметили в МИД РФ, в представленной программе действий сказано, что "центральной осью истории является борьба за могущество". "Это как раз та цель, которой в мировом масштабе давно подчинена американская политика. Новая Стратегия ничего здесь не изменила, а лишь откровенно назвала, к чему стремятся США, и отразила растущую в Вашингтоне неуверенность в прочности своих позиций", — отмечается в комментарии.

"Со своей стороны подтверждаем: готовы к выстраиванию партнерских отношений с США, в которых не должно быть места попыткам диктата и вмешательства в наши внутренние дела. Подлинное продуктивное партнерство возможно только на принципах равенства и взаимного уважения", — заключили в МИД РФ.