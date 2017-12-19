Глава СБУ рассказал, как Киеву вернуть Донбасс

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак считает, что "патриотизм и сплоченность украинцев" вскоре обеспечат возвращение Донбасса под контроль Киева, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Председатель Службы убежден, что патриотизм и сплоченность украинцев вскоре обеспечат освобождение временно оккупированных территорий", — приводит его позицию пресс-служба СБУ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.