Турция не посягает на территориальную целостность Греции, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 19 дек — РИА Новости. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о необходимости пересмотра Лозаннского договора 1923 года, с которым он выступил в ходе визита в Грецию 7-8 декабря, не касается территориальной целостности этой страны, заявил вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу.

"Слова нашего президента Эрдогана о необходимости пересмотра Лозаннского договора категорически не являются запросом, касающимся территориальной целостности Греции или другого государства.. К сожалению, Греция настаивает на том, чтобы не предоставлять меньшинству Западной Фракии предусматриваемые Лозаннским договором права, касающиеся института муфтиев, образования, фондов и этнической принадлежности", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.

Он добавил, что вопрос выбора муфтиев должен рассматриваться в рамках уважения к мусульманскому турецкому меньшинству. По словам турецкого вице-премьера, полномочные лица Греции поняли, что именно хотел сказать Эрдоган, говоря о пересмотре Лозаннского договора. Он также положительно оценил заявление премьер-министра Греции Алексиса Ципраса относительно института муфтиев.

"Шаг, который Греция предпримет по этому вопросу, не является благоволением. Теперь мы будем следить за действиями, которые предпримут греческие инстанции", — добавил Чавушоглу.

Лозаннский мирный договор, подписанный в июле 1923 года между Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Югославией, с одной стороны, и Турцией — с другой установил новые границы Турции, юридически оформив тем самым распад Османской империи.

Осенью 2016 года Эрдоган уже заявлял о желании пересмотреть договор. Тогда он критиковал Лозаннский мирный договор как невыгодный для Турции. По словам Эрдогана, в Лозанне турки отдали Греции острова в Эгейском море, на которых "слышен крик с нашего берега", на которых "есть наши мечети и наши святыни".

В Греции отмечали, что впервые в современной истории руководство Турции открыто ставит под сомнение Лозаннский договор и границы между двумя странами. Тогда министр национальной обороны Греции Панос Камменос посоветовал турецкому президенту не вступать на опасный путь пересмотра международного права и "внимательнее слушать голоса с греческих островов".