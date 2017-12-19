Белорусский депутат рассказал, когда могут пройти слушания о смертной казни

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Белоруссия прорабатывает вопрос проведения в ближайшие два года парламентских слушаний о возможности отмены в стране смертной казни, сообщил РИА Новости глава парламентской рабочей группы по этому вопросу, депутат нижней палаты парламента Андрей Наумович.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где практикуется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. Ранее спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявлял, что Минск открыт к диалогу с Советом Европы по всем вопросам, в том числе и смертной казни.

"Конкретные сроки парламентских слушаний по тематике смертной казни пока не определены. Не исключена возможность их проведения в 2018 или в 2019 году", — сказал Наумович.

По его словам, это зависит от того, насколько будут готовы к общению в таком формате депутаты, представители заинтересованных госорганов и международные эксперты. Кроме того, должно быть учтено мнение граждан. "Мы информируем общество по данной проблематике, но не занимаемся агитацией", — заметил парламентарий. По его мнению, в этом случае "торопить события не стоит". Готовность общества к введению моратория на исполнение смертных приговоров обсуждается в стране на различных уровнях, подчеркнул Наумович.

Между тем он обратил внимание, что среди белорусских депутатов изучение проблематики смертной казни вызывает все больший интерес, число членов парламентской рабочей группы растет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может принять единоличное решение об отмене в стране смертной казни, за сохранение которой народ высказался на референдуме. Он отметил, что для решения этого вопроса правильным было бы провести референдум. Однако Лукашенко усомнился в том, что народ выскажется на нем за отмену смертной казни.

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