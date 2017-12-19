В Facebook рассказали, как будут бороться с фейковыми аккаунтами

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Социальная сеть Facebook с помощью технологии распознавания лиц будет сообщать пользователям о фотографиях, на которых они присутствуют, но не были отмечены, а также о попытках создать поддельные аккаунты с их фотографиями, говорится в официальном блоге компании.

Сообщается, что будет использоваться та же технология, которая предлагает пользователям отметить на фотографиях или видео их друзей. "Новые функции помогут вам найти фотографии, на которых вы не отмечены, и помогут узнать, когда другие пользователи попытаются использовать ваши изображения в качестве их фото профиля", — сообщает компания.

Узнав о том, что в соцсети была размещена фотография с пользователем, он сможет "отметить себя, не отмечать себя или сообщить тому, кто разместил фото, о возникших у пользователя вопросах".

По данным СМИ, новая функция поможет предотвратить мошенничества, так как некоторые пользователи создают фейковые аккаунты и выдают себя за других людей, используя их фотографии.

Кроме того, новая функция поможет слабовидящим людям узнать о тех, кто изображен на фотографиях в Facebook, сообщает компания.