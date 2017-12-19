ОБСЕ подтвердила, что офицеры из РФ прекратили работу в пяти офисах СЦКК

ВЕНА, 19 дек — РИА Новости. Специальная мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила, что офицеры ВС РФ прекратили работу в пяти офисах Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины.

"В Донецкой области СММ подтвердила, что офицеры Вооружённых сил РФ прекратили свою работу в пяти офисах СЦКК", — говорится в ежедневном отчете за 18 декабря.

По информации СММ, наблюдатели связывались с офисами центра в Александровке и Ясиноватой, но ответившие на служебные телефоны люди представились членами "министерства чрезвычайных ситуаций". Наблюдатели также звонили в Дебальцево, где на служебный телефон ответил "некто, представившийся членом ЛНР в контактной группе".

Ранее в МИД РФ сообщили, что в нарушение договоренностей Киев создавал препятствия для выполнения представителями России своих обязанностей в СЦКК. Москва настаивала на необходимости отрегулировать проблемные вопросы без ущерба для участия российской стороны в Совместном центре, но Киев обращения проигнорировал. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК стала невозможной.

СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.