Трамп вновь назвал Washington Post "фейковыми новостями"

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вновь назвал газету Washington Post, которая резко критикует главу государства, "фейковыми новостями".

Поводом стала статья в газете, где говорилось, что Трамп подумывал отозвать кандидатуру Нила Горсача в судьи Верховного суда после того, как Горсач частным образом раскритиковал Трампа за его отношение к судебной власти. Как обычно бывает в подобных случаях, газета цитирует анонимные источники. Трамп в прошлом враждовал с рядом судей, которые выносили решения не в его пользу.

"Статья в @washingtonpost о том, что я был близок к "отзыву" номинации судьи Горсача до того, как кандидатуру подтвердили (в сенате) — это фейковые новости. Я никогда не колебался на его счет. Очень горжусь им и его работой в качестве судьи Верховного суда. Неназванные источники на самом деле не существуют!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп в прошлом уже называл разные СМИ, в том числе Washington Post и CNN, "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа". Подавляющее большинство СМИ США на президентских выборах 2016 года поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон.