Коалиция заявила об уничтожении трех главарей ИГ* в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Международная коалиция за последние три недели уничтожила трех главарей террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, сообщила во вторник пресс-служба.

"В результате бомбардировок коалиции за последние три недели были уничтожены три главаря ИГ* в Ираке и Сирии. Ликвидация этих ключевых террористов привела к нарушениям в руководстве группировки и в ее деятельности по распространению информации", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Как отметили в коалиции, 1 декабря в долине реки Евфрат были уничтожены один из главарей ИГ* Абу Файсал и его заместитель Абу Кадамах аль-Ираки, 28 ноября в ходе спецоперации в Ираке был ликвидирован Мустафа аль-Зауи, который в сообщении назван "высокопоставленным связным" ИГ*.

Подчеркивается, что это помешает боевикам планировать и осуществлять теракты в Ираке, Сирии и за их пределами.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.