Бортников: за время войны вермахт не смог завербовать ни одного "смершевца"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За время Великой Отечественной войны вермахту не удалось завербовать ни одного агента советской контрразведки "Смерш", заявил директор ФСБ России генерал армии Александр Бортников.

"Немецким спецслужбам не удалось приобрести ни одного агента из числа сотрудников "Смерш", а также в штабах и иных органах военного управления", — сказал он в интервью "Российской газете" накануне Дня работника органов безопасности.

В апреле 1943 года на базе Управления особых отделов (военной контрразведки) НКВД СССР были созданы два подразделения "Смерш" в рамках Наркоматов обороны и Военно-морского флота.

"Мало кому известно, что в системе НКВД также действовал отдел контрразведки "Смерш", который занимался оперативным обеспечением пограничных и внутренних войск, милиции и других вооруженных формирований Наркомата", — добавил Бортников.

По его словам, за достаточно короткий срок при реализации "зафронтовых мероприятий" "смершевцам" удалось создать надежные оперативные позиции в германских армейских разведструктурах и школах подготовки агентуры, разоблачить многих вражеских диверсантов и перевербовать шпионов, наладить действенные каналы продвижения дезинформации и укрепить систему контрразведывательного обеспечения операций РККА".