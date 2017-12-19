Бортников: за время войны вермахт не смог завербовать ни одного "смершевца"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За время Великой Отечественной войны вермахту не удалось завербовать ни одного агента советской контрразведки "Смерш", заявил директор ФСБ России генерал армии Александр Бортников.
В апреле 1943 года на базе Управления особых отделов (военной контрразведки) НКВД СССР были созданы два подразделения "Смерш" в рамках Наркоматов обороны и Военно-морского флота.
"Мало кому известно, что в системе НКВД также действовал отдел контрразведки "Смерш", который занимался оперативным обеспечением пограничных и внутренних войск, милиции и других вооруженных формирований Наркомата", — добавил Бортников.
По его словам, за достаточно короткий срок при реализации "зафронтовых мероприятий" "смершевцам" удалось создать надежные оперативные позиции в германских армейских разведструктурах и школах подготовки агентуры, разоблачить многих вражеских диверсантов и перевербовать шпионов, наладить действенные каналы продвижения дезинформации и укрепить систему контрразведывательного обеспечения операций РККА".