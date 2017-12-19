МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Офицеры Вооруженных сил РФ и Украины, входящие в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), во вторник покинули территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в нарушение договоренностей Киев создавал препятствия для выполнения представителями России своих обязанностей в СЦКК. Москва настаивала на необходимости отрегулировать проблемные вопросы без ущерба для участия российской стороны в Совместном центре, но Киев обращения проигнорировал. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК стала невозможной.
СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Российские и украинские военные наблюдатели покинули Донбасс
Как и ожидалось, во вторник российская сторона прекратила деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе, офицеры из РФ покинули территорию Украины.
"Офицеры ВСУ, находящиеся в составе наблюдательных групп СЦКК на территории республики, выехали на территорию, подконтрольную Киеву. Представители ВС РФ в СЦКК покинули территорию республики и пересекли линию соприкосновения. Хотелось бы отметить, что выход офицеров РФ был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца", — сказал Якубов.
В Киеве подтвердили, что их представители в СЦКК покинули подконтрольную ополченцам территорию.
По словам заместителя начальника пресс-службы вооруженных сил Украины Юзефа Венсковича, "украинские наблюдатели в СЦКК выведены с подконтрольной ополченцам территории Донбасса в Соледар". Он уточнил, что колонна вышла во вторник в 10.30 (11.30 мск).
"Украинская сторона в СЦКК продолжит проводить мониторинг, способствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наблюдать за линией разграничения, фиксировать незаконные обстрелы и способствовать режиму прекращения огня", — сказал пресс-офицер украинскому информагентству УНИАН.
В ДНР рассчитывают на прямой диалог с Киевом и ОБСЕ
"С выводом российских офицеров из СЦКК мы готовы и далее обеспечивать контроль и координацию ситуации с безопасностью на линии соприкосновения. Мяч на другой стороне, и сейчас есть все шансы на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта и мониторинговой миссией", — сказал Якубов журналистам.
Он также сообщил, что представители ДНР в СЦКК готовы продолжать работу с ОБСЕ и Киевом.
"Со своей стороны заявляем, что готовы продолжать свою деятельность в штатном режиме, выполнять взятые на себя обязательства по контролю и координации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в рамках минских соглашений и вести диалог как с представителями СММ ОБСЕ, так и с представителями украинской стороны в СЦКК", — добавил Якубов.
По его словам, российские офицеры из СЦКК передали контакты представительства ДНР наблюдателям миссии ОБСЕ.
ЛНР намерена создать представительство при СЦКК
В свою очередь власти ЛНР решили создать свое представительство при СЦКК.
"В связи с отзывом представителей СЦКК и обострившейся ситуацией на линии соприкосновения, а именно многочисленными разрушениями жилого фонда и инфраструктуры и наличием трех раненых за минувшие сутки, было принято решение создать представительство ЛНР при СЦКК", — сказал журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее ЛНР не была представлена в Совместном центре. Марочко уточнил, что в функции местного представительства будет входить фиксация нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, а также последствий обстрелов.
В Киеве говорят о ликвидации СЦКК
При этом в Киеве не исключают, что после выхода российских наблюдателей СЦКК может быть ликвидирован.
Мнение экспертов
В то же время военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что отъезд украинских и российских наблюдателей СЦКК из Донбасса не повлияет на ситуацию на линии соприкосновения.
"Насколько это повлияет на реальную ситуацию на линии соприкосновения — практически никак не повлияет, так как никаких полномочий влиять на реальную обстановку у них не было, у российских офицеров, которые работали в составе этого центра", — заявил Мураховский РИА Новости.
По его словам, представители РФ лишь фиксировали нарушения, которые передавали в ОБСЕ. "При этом западные партнеры не реагировали на главного нарушителя режима прекращения огня — руководство Украины. В том направлении, чтобы они выполнили хотя бы два пункта (минских соглашений) — отвод вооружений и прекращение огня", — добавил эксперт.
В свою очередь президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов полагает, что Киев делал все, чтобы подтолкнуть ситуацию в Донбассе к эскалации.
"Российская сторона этому сопротивлялась, но, видимо, теперь обстановка настолько обострилась и идет к вооруженной конфронтации, что российским офицерам было бы небезопасно находиться на этой спорной территории. По всей видимости, минские соглашения остались только на бумаге", — заключил эксперт.