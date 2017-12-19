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Российские и украинские офицеры покинули Донбасс

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Главное за 19 декабря 2017 года (8)
19:4419.12.2017
(обновлено: 20:20 19.12.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovРоссийские военнослужащие СЦКК в Соледаре Донецкой области. Архивное фотоРоссийские военнослужащие СЦКК в Соледаре Донецкой области. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Офицеры Вооруженных сил РФ и Украины, входящие в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), во вторник покинули территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на месте обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Политолог: военные наблюдатели РФ покинули Донбасс из-за "вольностей" Киева
В Киеве полагают, что решение РФ выйти из СЦКК приведет к ликвидации этой структуры. В ДНР считают, что после выхода офицеров РФ из СЦКК есть шанс на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в нарушение договоренностей Киев создавал препятствия для выполнения представителями России своих обязанностей в СЦКК. Москва настаивала на необходимости отрегулировать проблемные вопросы без ущерба для участия российской стороны в Совместном центре, но Киев обращения проигнорировал. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК стала невозможной.

СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

© AFP 2017 / Anatolii BoikoРоссийский военнослужащий в Соледаре Донецкой области
© AFP 2017 / Anatolii Boiko
Российский военнослужащий в Соледаре Донецкой области

Российские и украинские военные наблюдатели покинули Донбасс

Как и ожидалось, во вторник российская сторона прекратила деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе, офицеры из РФ покинули территорию Украины.

Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДНР готова предоставить площадку для штаба российских офицеров в СЦКК
Как заявил РИА Новости представитель ДНР в центре Руслан Якубов, все российские и украинские офицеры из СЦКК во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.

"Офицеры ВСУ, находящиеся в составе наблюдательных групп СЦКК на территории республики, выехали на территорию, подконтрольную Киеву. Представители ВС РФ в СЦКК покинули территорию республики и пересекли линию соприкосновения. Хотелось бы отметить, что выход офицеров РФ был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца", — сказал Якубов.

В Киеве подтвердили, что их представители в СЦКК покинули подконтрольную ополченцам территорию.

© AP Photo / Max BlackПервый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг и украинский военный СЦКК в Авдеевке, Украина
© AP Photo / Max Black
Первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг и украинский военный СЦКК в Авдеевке, Украина

По словам заместителя начальника пресс-службы вооруженных сил Украины Юзефа Венсковича, "украинские наблюдатели в СЦКК выведены с подконтрольной ополченцам территории Донбасса в Соледар". Он уточнил, что колонна вышла во вторник в 10.30 (11.30 мск).

"Украинская сторона в СЦКК продолжит проводить мониторинг, способствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наблюдать за линией разграничения, фиксировать незаконные обстрелы и способствовать режиму прекращения огня", — сказал пресс-офицер украинскому информагентству УНИАН.

В ДНР рассчитывают на прямой диалог с Киевом и ОБСЕ

Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Киев специально "выдавил" представителей России из СЦКК, считает Грызлов
По мнению руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, после выхода российских офицеров из Совместного центра есть шанс на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта и Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

"С выводом российских офицеров из СЦКК мы готовы и далее обеспечивать контроль и координацию ситуации с безопасностью на линии соприкосновения. Мяч на другой стороне, и сейчас есть все шансы на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта и мониторинговой миссией", — сказал Якубов журналистам.

Он также сообщил, что представители ДНР в СЦКК готовы продолжать работу с ОБСЕ и Киевом.

© РИА НовостиПоследствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017
© РИА Новости
Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017

"Со своей стороны заявляем, что готовы продолжать свою деятельность в штатном режиме, выполнять взятые на себя обязательства по контролю и координации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в рамках минских соглашений и вести диалог как с представителями СММ ОБСЕ, так и с представителями украинской стороны в СЦКК", — добавил Якубов.

По его словам, российские офицеры из СЦКК передали контакты представительства ДНР наблюдателям миссии ОБСЕ.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Волкер сожалеет об отзыве российских офицеров из СЦКК в Донбассе
Якубов отметил, что ДНР готова предоставить площадку для развертывания штаба представительства РФ в СЦКК, а также увеличить число своих наблюдателей на линии соприкосновения.

ЛНР намерена создать представительство при СЦКК

В свою очередь власти ЛНР решили создать свое представительство при СЦКК.

"В связи с отзывом представителей СЦКК и обострившейся ситуацией на линии соприкосновения, а именно многочисленными разрушениями жилого фонда и инфраструктуры и наличием трех раненых за минувшие сутки, было принято решение создать представительство ЛНР при СЦКК", — сказал журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

© РИА НовостиПоследствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017
© РИА Новости
Последствия обстрела жилых домов в селе Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе. 31 октября 2017

Ранее ЛНР не была представлена в Совместном центре. Марочко уточнил, что в функции местного представительства будет входить фиксация нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, а также последствий обстрелов.

В Киеве говорят о ликвидации СЦКК

При этом в Киеве не исключают, что после выхода российских наблюдателей СЦКК может быть ликвидирован.

Донецк. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР заявили, что готовы продолжать работу с ОБСЕ и Киевом в СЦКК
"Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра (на переговорах в Минске — ред.) будет достигнута. К тому же отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры. Это плохо", — написал представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук в Facebook во вторник.

Мнение экспертов

В то же время военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что отъезд украинских и российских наблюдателей СЦКК из Донбасса не повлияет на ситуацию на линии соприкосновения.

"Насколько это повлияет на реальную ситуацию на линии соприкосновения — практически никак не повлияет, так как никаких полномочий влиять на реальную обстановку у них не было, у российских офицеров, которые работали в составе этого центра", — заявил Мураховский РИА Новости.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВоронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области

По его словам, представители РФ лишь фиксировали нарушения, которые передавали в ОБСЕ. "При этом западные партнеры не реагировали на главного нарушителя режима прекращения огня — руководство Украины. В том направлении, чтобы они выполнили хотя бы два пункта (минских соглашений) — отвод вооружений и прекращение огня", — добавил эксперт.

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Отъезд наблюдателей СЦКК не повлияет на ситуацию в Донбассе, заявил эксперт
Комментируя заявление МИД РФ о том, что Киев создавал для российских наблюдателей напряженную обстановку и препятствовал их работе, Мураховский отметил, что такая ситуация существовала уже довольно долгое время и ее терпели. По его мнению, в вопросе выхода РФ из СЦКК данный момент не был принципиальным.

В свою очередь президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов полагает, что Киев делал все, чтобы подтолкнуть ситуацию в Донбассе к эскалации.

"Российская сторона этому сопротивлялась, но, видимо, теперь обстановка настолько обострилась и идет к вооруженной конфронтации, что российским офицерам было бы небезопасно находиться на этой спорной территории. По всей видимости, минские соглашения остались только на бумаге", — заключил эксперт.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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