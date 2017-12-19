В ФСБ рассказали, сколько россиян отправились за рубеж воевать за боевиков

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Более 4,5 тысячи россиян уехали за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщил во вторник директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"На сегодняшний день установлены порядка 4,5 тысячи россиян, которые отправились за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов", — сказал Бортников в интервью "Российской газете".

По его словам, за последние два года не допущен выезд более 200 человек.

"За организацию каналов нелегальной миграции с 2012 года осуждены более одной тысячи человек. Сейчас в ряду приоритетов — вскрытие "спящих ячеек" террористических и экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время произошли уже во многих государствах", — отметил Бортников.