В Германии водитель грузовика потерял 100 ящиков пива

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Около 100 ящиков пива выпали из грузовика на проезжую часть в Германии из-за невнимательного водителя, который не заметил, что кузов фуры поврежден, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Как сообщила полиция, инцидент произошел в городе Луккенвальде в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии. Ему предшествовало ДТП, в ходе которого фура выехала на обочину и врезалась в деревья, столб и дорожный знак.

В результате аварии брезент кузова был поврежден, однако незадачливый водитель не заметил этого. Он продолжал движение еще два километра и потерял большую часть груза. Упавшие на дорогу ящики с пивом заблокировали движение на несколько часов. По данным полиции, ущерб оценивается в более чем 20 тысяч евро.