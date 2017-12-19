Сербия никогда не введет санкций против России, заверил Вучич

Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017

Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заверил Владимира Путина, что Сербия никогда не введет санкций против России.

Сербский лидер выступил с заявлением по итогам переговоров в Москве. Часть речи он произнес на русском языке.

"Мы сделаем все, для того чтобы сохранить нашу искреннюю и традиционную дружбу с русским народом", — добавил Вучич.

Он отметил, что политика Белграда является и останется независимой.

"В политическом смысле Сербия всегда будет признательна Путину за многие важные для нас вещи", — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия является нейтральным государством и не стремится вступать в какие-либо военные союзы, в том числе в НАТО.

Во время переговоров Вучич также отметил, что политические и экономические отношения двух стран носят дружественный характер и выразил надежду, что сотрудничество будет только укрепляться.

Российский президент разделил его позицию. "Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются, прежде всего в сфере экономики. Растет товарооборот, растут прямые инвестиции", — сказал Путин.