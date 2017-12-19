Решение о поставке оружия Украине пока не принято, заявил Волкер

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. США пока не приняли решение о поставках вооружения Киеву, сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"У меня нет новостей на этот счет. Нет ничего, что еще не сказали бы официальные представители госдепартамента и совета национальной безопасности (США)", — сказал Волкер во вторник журналистам.

По его словам, Украина находится в ситуации, когда она защищает свою страну на своей территории, "где есть иностранные силы, которые оккупируют часть Украины".

"Украинские солдаты умирают каждую неделю, защищая свою страну. Мы должны смотреть на это не в рамках эскалации конфликта, а (с точки зрения того) как страна может защищать свою территорию и своих людей", — добавил спецпредставитель.