Советник президента Палестины нашел сходство в словах Трампа и Гитлера

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат сравнил слова президента США Дональда Трампа с риторикой Адольфа Гитлера.

Администрация США в понедельник представила стратегию национальной безопасности, ее основные положения изложил в своей речи президент США Дональд Трамп. Основными угрозами в новой стратегии названы амбиции РФ и Китая, действия "стран-изгоев" Ирана и КНДР, а также международный терроризм. Трамп объявил, что "Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами. Документ включает четыре ключевых национальных интереса: защита американцев, повышение их благосостояния, защита мира с помощью силы и продвижение американского влияния.

"Если кто-то следил за выступлением Трампа, он как будто говорил, что мир управляется только силой. Я считаю, что вчерашние заявления Трампа, который посчитал Россию и Китай врагами США, это старая сказка, которая была у Гитлера и других подобных лиц. Это не подходит XXI веку. Даже с моральной и нравственной точки зрения, как и практической, такое просто невозможно. Он не может править миром", — сказал Шаат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Возможности США сейчас сокращаются, потому что в мире есть государства, которые могут противостоять Вашингтону", — подчеркнул палестинский дипломат.