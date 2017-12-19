Моргулов обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил во вторник с послом КНДР в России Ким Хён Чжуном ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также ситуации на Корейской полуострове", — говорится в документе.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.