Киев специально "выдавил" представителей России из СЦКК, считает Грызлов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов считает, что Киев специально "выдавил" представителей России из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня в Донбассе.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

"У нас есть поводы считать, что "выдавливание" российских представителей в СЦКК было намеренной и системной акцией официального Киева", — сказал Грызлов РИА Новости.

Он напомнил, что в начале года сходная ситуация сложилась с представителями Донецка и Луганска.

"И есть поводы опасаться, что отсутствие в СЦКК российских представителей, а проще говоря, ликвидация СЦКК повлечёт увеличение числа нарушений режима прекращения огня, числа инцидентов с применением запрещённого оружия и разного рода провокаций, таких как "самообстрелы" с обвинением в них противоборствующей стороны конфликта", — считает Грызлов.