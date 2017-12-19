Белый дом: союзники США согласились, что за атакой WannaCry стоит КНДР

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Несколько союзников Вашингтона, включая Австралию, Канаду и Великобританию, согласились с США, что Северная Корея ответственна за хакерскую атаку с использованием программы-вымогателя WannaCry, заявил во вторник помощник президента по внутренней безопасности и контертерроризму Томас Боссерт на телефонном брифинге для журналистов.

"Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония рассмотрели нашу аналитику, и они присоединяются к нашему суждению, что Северная Корея — создатель WannaCry ", — сказал Боссерт журналистам.

Он также добавил, что Microsoft и Facebook на прошлой неделе были вынуждены многократно предотвращать непрекращающиеся атаки со стороны Северной Кореи.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что за атакой могла стоять связанная с КНДР группа хакеров. Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.