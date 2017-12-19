Киргизии надо работать с ЕАЭС и не "сидеть на трех стульях", заявил эксперт

БИШКЕК, 19 дек – РИА Новости. Киргизия хочет взаимодействовать с Китаем, исламскими государствами, Россией и Казахстаном, но усидеть на трех стульях нельзя, заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Эксперт рассказал об особенностях интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. Лепехин пояснил, что у стран-участниц много проблем, но все они связаны с переходным периодом в экономике.

"Когда из республик бывшего СССР формировались независимые государства, идеологически они были ориентированы на национально-освободительные тренды. Поэтому рвались связи, в том числе экономические", — цитирует слова Лепехина Sputnik Кыргызстан.

Он подчеркнул, что политика может мешать экономическому развитию, а для некоторых постсоветских стран характерна проблема многовекторности.

"Например, Кыргызстан хочет взаимодействовать с Китаем, исламскими государствами, Россией и Казахстаном, но усидеть на трех стульях нельзя. Экономическая стратегия предполагает приоритеты. Не надо ни от кого закрываться, но если Кыргызстан вступил в ЕАЭС, нужно смелее работать с партнерами по евразийскому пространству и осторожнее относиться к Китаю", — заявил Лепехин.