Палестина выступает за пересмотр соглашения с Израилем, заключенного в Осло

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Палестина выступает за пересмотр палестино-израильского соглашения, заключенного в 1993-1994 годах в Осло, заявил советник президента Палестины Набиль Шаат.

"Необходимо пересмотреть соглашения Осло. Мы не говорим об отмене соглашения, но очень многие аспекты соглашения израильтяне не выполняют. И это требует от нас принятия определенных шагов в ответ на их шаги… Мы просим международное сообщество позволить нам пересмотреть эти соглашения, потому что израильтяне не выполняют и нарушают его. Мы не отменяем соглашение, просто требуем пересмотра", — сказал Шаат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе туда американского посольства, глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на чрезвычайном саммите ОИС заявил, что Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима не изменится.

Решение Трампа по Иерусалиму вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

В начале 1993 года в Осло начались секретные палестино-израильские переговоры. В результате было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между Организацией освобождения Палестины (ООП) и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации.

В том же году в Вашингтоне состоялась встреча главы исполкома ООП Ясира Арафата и израильского премьера Ицхака Рабина в присутствии президента США Билла Клинтона, на которой были подписаны подготовленные соглашения. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании друг друга в качестве партнеров на переговорах.

В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства.

В 1994 году было подписано соглашение о пунктах прохода через разграничительные линии и об обеспечении безопасности еврейских поселенцев в Газе, соглашение о первой фазе установления палестинского самоуправления в Газе и Иерихоне.

В 1995 году было заключено соглашение (Осло-2) о принципах организации временного самоуправления в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, Израиль взял на себя обязательство вывести войска еще из шести городов на Западном берегу: Дженина, Тулькарма, Наблуса, Калькильи, Вифлеема и Рамаллаха.

В конце года положивший начало процессу урегулирования премьер-министр Рабин был убит израильским экстремистом, а в 1996 году премьером стал Биньямин Нетаньяху и мирный процесс был заморожен.