Волкер сожалеет об отзыве российских офицеров из СЦКК в Донбассе

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сожалеет об отзыве российских офицеров из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.

"Обидно, что Россия вывела (своих представителей) из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.

При этом он вновь обвинил Россию в том, что в Донбассе находятся ее вооруженные силы и подконтрольные Москве местные вооруженные формирования, а заявления РФ о необходимости переговоров Киева с представителями Донецка и Луганска назвал "не очень реалистичным путем" для урегулирования конфликта.

При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.