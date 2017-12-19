Абхазские врачи получат постдипломное образование в России

СУХУМ, 19 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и ректор Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Лариса Мошетова в Москве подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Sputnik Абхазия.

Документ предусматривает последипломное образование абхазских врачей всех специальностей и двустороннее научное взаимодействие.

В Министерстве здравоохранения Абхазии подчеркнули важность этого соглашения, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения в целом и внедрении новых медицинских образовательных, диагностических и лечебных технологий.

"Реализация этого соглашения по сути уже начата – специалистами РМАПО проведены два цикла выездных курсов повышения квалификации абхазских медиков. Тем самым соглашение закрепило уже достигнутое и позволит достичь новых успехов в сотрудничестве с российскими коллегами", — подчеркнул Цахнакия.

В наступающем году запланировано как продолжение выездных циклов для абхазских врачей, так и специальные визиты в Абхазию российской профессуры и проведение совместных программ. Первой акцией в этом ряду станет проведение в республике крупной совместной выездной научно-практической конференции.

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