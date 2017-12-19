Новейший "беспилотный" поезд делийского метро врезался в стену

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 дек — РИА Новости. Новый поезд делийского метро, предназначенный для перевозки пассажиров без участия машиниста, во время пробной поездки врезался в ограждающую стену депо и пробил ее насквозь, говорится в сообщении столичной подземки в сети микроблоков Twitter.
Новая ветка метро, по которой планировалось пустить этот поезд, должна была соединить южные районы Нью-Дели с городом-спутником Нойдой. Ожидалось, что в официальной церемонии открытия подземного маршрута, намеченной на 25 декабря, примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Причины произошедшего пока остаются неизвестны.
Driverless Magenta Line Train Crashes Days Before Launch By Modi https://t.co/d3Nsd1umXV #delhimetro @OneindiaKannada pic.twitter.com/mLqbNQG1ID— Shama Sundara S K (@shamsundar_sk) 19 декабря 2017 г.