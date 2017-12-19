Новейший "беспилотный" поезд делийского метро врезался в стену

Поезд метро врезался в стену во время пробной поездки в Нью-Дели, Индия. 19 декабря 2017

Поезд метро врезался в стену во время пробной поездки в Нью-Дели, Индия. 19 декабря 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 дек — РИА Новости. Новый поезд делийского метро, предназначенный для перевозки пассажиров без участия машиниста, во время пробной поездки врезался в ограждающую стену депо и пробил ее насквозь, говорится в сообщении столичной подземки в сети микроблоков Twitter.

"Испытания поезда проходили без предварительной проверки тормозной системы, в результате чего поезд врезался в ограждающую стену. При аварии никто не пострадал", — сказано в сообщении.

Новая ветка метро, по которой планировалось пустить этот поезд, должна была соединить южные районы Нью-Дели с городом-спутником Нойдой. Ожидалось, что в официальной церемонии открытия подземного маршрута, намеченной на 25 декабря, примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Причины произошедшего пока остаются неизвестны.

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