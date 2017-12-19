Волкер рассказал, когда планирует встретиться с Сурковым

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (253)

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в январе 2018 года.

"Думаю, мы должны держать открытыми каналы связи (с РФ – ред.). Я попросил о встрече со своим российским партнером. Ожидаю, что мы сможем встретиться в январе", — заявил Волкер журналистам.

По его словам, место и точная дата встречи пока не согласованы.

Ранее в середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.