Журналист Алексеев, подозреваемый в хранении боеприпасов, покинул Латвию

РИГА, 19 дек – РИА Новости. Латвийский журналист Юрий Алексеев, в доме которого в понедельник во время обыска были обнаружены патроны от пистолета "Макаров", смог беспрепятственно покинуть Латвию.

Полиция безопасности допрашивала журналиста, главного редактора портала Imhoclub Юрия Алексеева в понедельник общей сложности 10 часов и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Также в его квартире был проведен обыск, в ходе которого в квартире журналиста были найдены боеприпасы. Алексеев известен своей пророссийской позицией и является сторонником присоединения Крыма к России.

"Я сейчас в Норвегии. Вылетел из Рижского аэропорта без проблем", — сказал Алексеев РИА Новости во вторник.

Журналист отправился через Норвегию в Америку — там у него живут дочь и внуки, с которыми он планировал встретить праздники.

"Хранение боеприпасов — это тяжелая статья. Но, что странно, полиция безопасности не взяла у меня даже подписку о невыезде. Я с вами говорю из Осло, столицы свободной Норвегии. Дело в том, что я оттуда лечу в Калифорнию, у меня там дочка живет с внуками. Поездка запланированная, я хочу отметить с ними праздники. Я сегодня ожидал, что меня остановят в аэропорту. Они знали, что я полечу, и они сказали, что никаких мер для ограничения свободы перемещения применять не будут", — заявил Алексеев.