Министр финансов Украины объяснил, зачем стране нужны новые кредиты

Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина. Архивное фото

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк Украины рассказал, что Киев нуждается в новых кредитах, чтобы отдавать долги. ОБ этом чиновник заявил в интервью "Экономической правде".

По словам Данилюка, за счет выхода на международные рынки заимствований Киеву будет легче выплатить внешние долги в 2019-2020 годах.

Министр также подчеркнул, что одним из ключевых шагов ведомства стал выпуск еврооблигаций, которые обойдутся Украине дороже в случае прекращения программы МВФ.

Ранее Данилюк заявил, что Украины рассчитывает получить в 2018 году более двух траншей от Международного валютного фонда, добавив, что Киев вполне сможет выполнить оставшиеся требования программы.