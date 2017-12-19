Хуситы пригрозили ударами по военным и нефтяным объектам Саудовской Аравии

ДУБАЙ, 19 дек — РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар алла" (хуситы) в Йемене пригрозили Саудовской Аравии наносить удары по всем ее военным и нефтяным объектам, назвав запуск ракеты по Эр-Рияду "началом нового этапа противостояния".

Во вторник хуситы запустили по саудовской столице баллистическую ракету Burkan (H-2), которую перехватили силы ПВО королевства на юге Эр-Рияда. По данным арабской коалиции, запуск ракеты не повлек жертв или материального ущерба.

"Йеменские ракетные силы подтверждают, что дворцы американо-саудовского режима и все военные и нефтяные объекты не будут в безопасности", — говорится в заявлении, выпущенном хуситами.

В нем отмечается, что запуск ракеты по королевскому дворцу в Эр-Рияде означает "начало нового этапа противостояния" и "приурочено к исполнению тысячи дней стойкости йеменского народа". "Кровь йеменского народа не будет пролита напрасно", — заявили хуситы.

Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет арабскую коалицию, которая воюет на стороне йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади против хуситов.