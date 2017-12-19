ВС Австрии приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции Фирташа в США

ВЕНА, 19 дек — РИА Новости. Верховный суд Австрии приостановил процесс рассмотрения жалобы защиты украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа на решение о его экстрадиции в США из-за иска бизнесмена, поданного в ЕСПЧ, сообщила РИА Новости во вторник представитель суда Александра Михель-Квапински.

"Процесс (по рассмотрению жалобы по экстрадиции — ред.) был приостановлен на некоторое время, потому что ожидается решение ЕСПЧ по совсем другому вопросу", — сказала она. Представитель суда отметила, что не может уточнить детали, но "речь идет о том, должна ли применяться стандартная шкала оценки соответствия требованиям по новым данным, предоставленным Фирташем".

Таким образом, австрийский суд будет дожидаться решения ЕСПЧ для продолжения рассмотрения данного вопроса. Ранее адвокат Дитер Бёмдорфер сообщал РИА Новости, что срок рассмотрения такой жалобы в Высшем суде Австрии составляет один год, дата слушания пока не назначена.

При этом собеседница агентства уточнила, что этот процесс никак не связан с попытками испанских властей добиться экстрадиции Фирташа в Барселону для привлечения к ответственности по своим обвинениям. Во вторник Высший земельный суд Вены отказал в жалобе прокуратуры, оспаривавшей отказ предыдущей инстанции удовлетворить испанское ходатайство о высылке украинского бизнесмена к ним.