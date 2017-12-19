Спецслужбы Греции расследуют угрозы отравления продуктов в супермаркетах

АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Антитеррористическая служба полиции Греции начала расследование появившихся в интернете угроз отравить продукты в супермаркетах, сообщила греческая полиция.

Накануне на портале анархистских организаций появилось заявление, что накануне Рождества будет устроен акция саботажа. Анархисты из организации "Черно-зеленые поджигатели" заявили, что на Рождество "приносятся в жертву миллионы живых существ", чтобы удовлетворить вкусы потребителей. Анархисты намерены отравить некоторые продукты соляной кислотой и с 20 по 24 декабря разместить их на полках в разных сетях супермаркетов по всем Афинам и в Салониках. Это Coca Cola и Coca Cola light в полуторалитровых бутылках, колбасы компании Yafant в упаковках 500 и 350 граммов и молоко компании Delta. На сайте размещены фотографии, как шприцем вводят соляную кислоту в продукты.

"Что касается текста, опубликованного вчера (18 декабря 2017 года) на сайте в интернете с угрозой отравления продуктов, заявляем, что предварительное расследование поручено Антитеррористической службе. Полицейские власти немедленно проинформировали Организацию по контролю за продуктами (EFET) и компании, упомянутые в тексте", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости из управления полиции.

Анархисты не первый раз проводят подобные акции в преддверии Рождества. В частности, подобные угрозы были в 2013 и в 2016 годах.