КИЕВ, 19 дек — РИА Новости. Михаил Саакашвили в письме к президенту Украины Петру Порошенко пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Facebook.
"Как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец. — Прим. ред.) на аллее Героев небесной сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал. Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать", — написал Цеголко.
"Конечно я допускал и допускаю много политических ошыбок но сейчас как никогда уверен, что надо деескалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить", — говорится, в частности, в опубликованном письме (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили передал Порошенко письмо с предложением о примирении. Позже экс-губернатор Одесской области признал, что действительно направил президенту Украины послание.