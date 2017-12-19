КИЕВ, 19 дек — РИА Новости. Михаил Саакашвили в письме к президенту Украины Петру Порошенко пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Facebook.

"Как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец. — Прим. ред.) на аллее Героев небесной сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал. Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать", — написал Цеголко.

Он также приложил к записи фото письма на русском языке с орфографическими и пунктуационными ошибками. В частности, в тексте встречаются слова "несмотрья", "польный", "ошыбок" и "деескалировать".

"Конечно я допускал и допускаю много политических ошыбок но сейчас как никогда уверен, что надо деескалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить", — говорится, в частности, в опубликованном письме (орфография и пунктуация сохранены).

Сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва политика большинство демонстрантов покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации. Полиция возбудила три уголовных дела. Во время столкновений пострадали 60 сотрудников Нацгвардии, 15 из них госпитализировали.

Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили передал Порошенко письмо с предложением о примирении. Позже экс-губернатор Одесской области признал, что действительно направил президенту Украины послание.