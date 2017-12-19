Великобритания вслед за США заявила, что за кибератакой WannaCry стоит КНДР

Разводной и висячий Тауэрский мост над Темзой в Лондоне. Архивное фото

Разводной и висячий Тауэрский мост над Темзой в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания вслед за США официально заявила, что за кибератакой вредоносной программы WannaCry, которая с мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, стоит КНДР.

Ранее помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт заявил, что США считают, что за кибератакой WannaCry стоит КНДР.

"Решение официально объявить о том, кто стоит за вирусом, является ясным сигналом, что Великобритания и ее союзники не потерпят вредоносные кибератаки", — говорится в заявлении МИД Великобритании.

В Великобритании вирус WannaCry, помимо прочих, атаковал компьютеры 48 трастов Национальной службы здравоохранения.

"Национальный британский центр кибербезопасности установил, что северокорейские агенты, известные как Lazarus Group, стояли за кибератакой WannaCry — одной из самых значительных кибератак в Британии по масштабу и нанесенному ущербу", — говорится в заявлении министра по вопросам кибербезопасности МИД Великобритании лорда Ахмада Уимблдонского.

Министр осудил подобные действия, заявив, что "такое неразборчивое использование вирусной программы WannaCry демонстрирует, что Северная Корея использует свою киберпрограмму для того, чтобы обойти санкции".

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Ранее сообщалось, что за атакой могла стоять связанная с КНДР группа хакеров. Зампостпреда КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.