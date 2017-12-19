Силовики обстреляли пригород Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел пригорода донецкой Горловки из артиллерийских систем крупного калибра, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 16.05 (совпадает с мск — ред.) украинские силовики открыли огонь из тяжёлого вооружения по району Пороховых в пригороде Горловки. Огонь ведется с направления населенного пункта Семигорье, на данный момент выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", — сказал представитель ведомства.

Кроме того, руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, что эскалации на линии соприкосновения в Донбассе не избежать, если Киев не обеспечит полный контроль над добровольческими батальонами.

"Безусловно, мы не исключаем ни диверсионных действий, ни масштабной эскалации со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины). Если Киев не сможет обеспечить полный контроль над добробатами, находящимися на передовых позициях, и не пойдет на контакт с представителями республик, эскалация, к сожалению, будет неизбежной", — заявил Якубов.