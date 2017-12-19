БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Евросоюз в четверг продлит экономические санкции против России, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.

Решение примут без проведения заседания.

На прошлой неделе лидеры стран-членов Евросоюза на неформальном ужине уже согласовали продление ограничений на полгода.

Санкции действуют до конца января 2018 года.

По мнению постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, Брюссель не будет "наращивать" экономические санкции. Он также надеется, что отношения Москвы и Евросоюза наладятся в 2018 году, поскольку стороны настроены на преодоление накопившегося негатива.

"Как говорят некоторые мои коллеги, свет в конце тоннеля — это хорошо, если только это не свет от несущегося навстречу поезда", — сказал дипломат сегодня в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

Евросоюз ввел ограничительные меры против Москвы в 2014 году — на фоне воссоединения Крыма с Россией и ситуации в Донбассе. Речь, в частности, идет о персональных санкциях — против граждан России и Украины, которых Брюссель обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета республики. В черный список также входят и юридические лица.

Ограничения ЕС касаются и Крыма. Например, гражданам и компаниям из стран Евросоюза нельзя импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва приняла ответные меры, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран ЕС.