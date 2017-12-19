АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Афины и Скопье еще не обсуждали новое название для бывшей югославской республики Македония, планируется приступить к этому в январе, все сообщения о якобы выдвинутых предложениях не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в правительственных кругах Греции.

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникший после выхода македонцев из состава Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

Собеседник агентства назвал ложью сообщение одного из греческих телеканалов, согласно которому в Скопье отвергли предложение Греции назвать республику "Вардари" и сейчас наиболее вероятным вариантом является "Новая Македония".

"Никакие названия вообще не обсуждались. Греция никогда не предлагала свои варианты. Я не знаю, откуда корреспондент телеканала взяла это, как и название "Новая Македония". Ничего подобного не было", — сказал он.

По его словам, с начала 1990-х годов было с десяток вариантов названий, но обсуждать их будут в январе, и то не все.

Греки непреклонны

До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая Югославская Республика Македония" (БЮРМ), под таким названием страна входит и в ООН. Греция не намерена отступать от своих требований и примет только окончательное решение вопроса с наименованием, временное решение ее не устраивает, заявлял РИА Новости ранее дипломатический источник.

Надежды на решение спора появились с приходом к власти в Скопье нового руководства. Источники РИА Новости в Афинах тогда сообщали, что возможно уже до конца 2017 года прийти к соглашению, однако начало переговоров затянулось.

Летом Скопье посетил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, и тогда в прессе появились сообщения, что Афины предложили как вариант решения вопроса наименование "Вардарская Македония" или "Пеония". Однако греческий МИД категорически опроверг эти публикации, отметив, что никакие конкретные названия на переговорах не обсуждались и Афины не предлагали свои наименования.

В конце октября Котзиас на пресс-конференции сказал, что вопрос с наименованием БЮРМ может быть решен в первой половине 2018 года, поскольку во втором полугодии страна перейдёт в предвыборную борьбу в связи с предстоящими президентскими выборами, и все отложится. "Мы хотим решения на долгие годы. Надо закончить историю с названием. Решение с названием решит и проблему ирредентизма. Это проблема государственная", — сказал тогда глава МИД.

Начало переговоров

На минувшей неделе в Брюсселе прошла встреча представителей Греции и БЮРМ при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица.

В переговорах участвуют Адамантиос Василакис с греческой стороны и Васко Наумовски со стороны БЮРМ.

Встреча планировалась еще на 21 ноября, но была перенесена на 11-12 декабря. Однако из-за непогоды делегация БЮРМ не могла вовремя вылететь из Скопье в Брюссель и прибыла лишь во вторник утром, поскольку ей пришлось добираться через Вену и Франкфурт. Вместо полноценных двухдневных переговоров состоялась лишь одна встреча, рассказал источник в правительстве.

"Главное, Нимиц объявил о начале переговоров. То есть процесс начался. Следующий раунд пройдёт в январе. И тогда уже будет возможно перейти к сути вопроса", — сказал собеседник агентства.

После переговоров Нимиц отметил, что "в следующем году вопрос может и должен быть закрыт". По его словам, обсуждение шло "в очень хорошей атмосфере", позитивные сигналы "идут из обеих столиц". Это первый раз, когда проблема наименования была серьезно обсуждена, отметил спецпредставитель.

В правительстве Греции считают, что проблему надо решить в первой половине 2018 года, иначе опять все будет отложено, теперь до 2020 года, в связи с выборами.

"Ситуация меняется. Меняется отношение к проблеме в соседней стране. Жители Скопье беспокоятся, что будет завтра, они хотят вступить в НАТО и в Евросоюз. Причем желание вступить в НАТО больше, чем в ЕС", — сказал собеседник агентства.

По его словам, изменение отношения в Скопье показывают итоги муниципальных выборов: "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) теряет позиции, Николу Груевского сняли с поста лидера партии, "и это логично".

"Огромный процент в общественном мнении Скопье изменил отношение, и это отражает беспокойство за будущее", — считают в Афинах.

Наименование и национальная идентичность

Основные переговоры начнутся в январе 2018 года, и тогда Нимиц может предложить какой-либо вариант названия для рассмотрения, сказал собеседник агентства.

"С начала 1990-х годов было с десяток предложений по названию нашего северного соседа. Сейчас, по нашей оценке, половина из них может быть на столе переговоров. Часть из прежних предложений явно не примут албанцы, проживающие в БЮРМ. Например, албанцы против названия "Славянская Македония" (Славо Македония)", — сказал собеседник.

"Позиция Греции по этому вопросу известна", — добавил он.

В Греции некоторые обозреватели выражают опасения, что изменение наименования не решит проблемы национальной идентичности – остается вопрос, как будут называться гражданство, национальность жителей соседней страны, язык, культура, продукты, производимые в соседней стране, даже домен в интернете.

На вопрос об этом собеседник агентства ответил, что пока рано обсуждать вопрос идентичности.

Он добавил, что США и НАТО ведут активную работу, чтобы принять Скопье в Североатлантический альянс.