РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Афины и Скопье обсудят название для Македонии в январе, сообщил источник

16:3819.12.2017
05600
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГород Скопье в Македонии. Архивное фотоГород Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

АФИНЫ, 19 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Афины и Скопье еще не обсуждали новое название для бывшей югославской республики Македония, планируется приступить к этому в январе, все сообщения о якобы выдвинутых предложениях не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в правительственных кругах Греции.

Скопье. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скопье и Афины планируют начать переговоры о названии Македонии
Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникший после выхода македонцев из состава Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

Собеседник агентства назвал ложью сообщение одного из греческих телеканалов, согласно которому в Скопье отвергли предложение Греции назвать республику "Вардари" и сейчас наиболее вероятным вариантом является "Новая Македония".

"Никакие названия вообще не обсуждались. Греция никогда не предлагала свои варианты. Я не знаю, откуда корреспондент телеканала взяла это, как и название "Новая Македония". Ничего подобного не было", — сказал он.

По его словам, с начала 1990-х годов было с десяток вариантов названий, но обсуждать их будут в январе, и то не все.

Греки непреклонны

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Греция выступила против вступления Македонии в ЕС под нынешним названием
До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая Югославская Республика Македония" (БЮРМ), под таким названием страна входит и в ООН. Греция не намерена отступать от своих требований и примет только окончательное решение вопроса с наименованием, временное решение ее не устраивает, заявлял РИА Новости ранее дипломатический источник.

Надежды на решение спора появились с приходом к власти в Скопье нового руководства. Источники РИА Новости в Афинах тогда сообщали, что возможно уже до конца 2017 года прийти к соглашению, однако начало переговоров затянулось.

Летом Скопье посетил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, и тогда в прессе появились сообщения, что Афины предложили как вариант решения вопроса наименование "Вардарская Македония" или "Пеония". Однако греческий МИД категорически опроверг эти публикации, отметив, что никакие конкретные названия на переговорах не обсуждались и Афины не предлагали свои наименования.

В конце октября Котзиас на пресс-конференции сказал, что вопрос с наименованием БЮРМ может быть решен в первой половине 2018 года, поскольку во втором полугодии страна перейдёт в предвыборную борьбу в связи с предстоящими президентскими выборами, и все отложится. "Мы хотим решения на долгие годы. Надо закончить историю с названием. Решение с названием решит и проблему ирредентизма. Это проблема государственная", — сказал тогда глава МИД.

Начало переговоров

Город Охрид в Македонии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Премьер Македонии готов сменить название страны ради вступления в НАТО
На минувшей неделе в Брюсселе прошла встреча представителей Греции и БЮРМ при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица.

В переговорах участвуют Адамантиос Василакис с греческой стороны и Васко Наумовски со стороны БЮРМ.

Встреча планировалась еще на 21 ноября, но была перенесена на 11-12 декабря. Однако из-за непогоды делегация БЮРМ не могла вовремя вылететь из Скопье в Брюссель и прибыла лишь во вторник утром, поскольку ей пришлось добираться через Вену и Франкфурт. Вместо полноценных двухдневных переговоров состоялась лишь одна встреча, рассказал источник в правительстве.

"Главное, Нимиц объявил о начале переговоров. То есть процесс начался. Следующий раунд пройдёт в январе. И тогда уже будет возможно перейти к сути вопроса", — сказал собеседник агентства.

После переговоров Нимиц отметил, что "в следующем году вопрос может и должен быть закрыт". По его словам, обсуждение шло "в очень хорошей атмосфере", позитивные сигналы "идут из обеих столиц". Это первый раз, когда проблема наименования была серьезно обсуждена, отметил спецпредставитель.

В правительстве Греции считают, что проблему надо решить в первой половине 2018 года, иначе опять все будет отложено, теперь до 2020 года, в связи с выборами.

"Ситуация меняется. Меняется отношение к проблеме в соседней стране. Жители Скопье беспокоятся, что будет завтра, они хотят вступить в НАТО и в Евросоюз. Причем желание вступить в НАТО больше, чем в ЕС", — сказал собеседник агентства.

По его словам, изменение отношения в Скопье показывают итоги муниципальных выборов: "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) теряет позиции, Николу Груевского сняли с поста лидера партии, "и это логично".

"Огромный процент в общественном мнении Скопье изменил отношение, и это отражает беспокойство за будущее", — считают в Афинах.

Наименование и национальная идентичность

Город Охрид в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Источник: Грецию не устроит временное решение по названию Македонии
Основные переговоры начнутся в январе 2018 года, и тогда Нимиц может предложить какой-либо вариант названия для рассмотрения, сказал собеседник агентства.

"С начала 1990-х годов было с десяток предложений по названию нашего северного соседа. Сейчас, по нашей оценке, половина из них может быть на столе переговоров. Часть из прежних предложений явно не примут албанцы, проживающие в БЮРМ. Например, албанцы против названия "Славянская Македония" (Славо Македония)", — сказал собеседник.

"Позиция Греции по этому вопросу известна", — добавил он.

В Греции некоторые обозреватели выражают опасения, что изменение наименования не решит проблемы национальной идентичности – остается вопрос, как будут называться гражданство, национальность жителей соседней страны, язык, культура, продукты, производимые в соседней стране, даже домен в интернете.

На вопрос об этом собеседник агентства ответил, что пока рано обсуждать вопрос идентичности.

Он добавил, что США и НАТО ведут активную работу, чтобы принять Скопье в Североатлантический альянс.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена