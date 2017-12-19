Путин назвал условия эффективной борьбы с терроризмом

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Эффективное противодействие международному терроризму возможно только в условиях всеобщего сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для того чтобы эффективно работать против террористов, нам нужны и общие усилия международного сообщества в целом", — сказал Путин на встрече с руководителями спецслужб СНГ.

Российский лидер напомнил, что неоднократно предлагалось создать реестр наиболее опасных преступников. "Но, к сожалению, окончательного ответа, полноценного, так и не получили", — сказал президент.

Он отметил, что рассчитывает на дальнейшее взаимодействие спецслужб стран Содружества. Путин отметил, что совместная работа против оргпреступности, незаконной миграции и других проблем позволяет укрепить и государства изнутри, и единство в целом.

Путин обратил внимание, что нынешнее заседание Совета глав руководителей органов безопасности – 43 по счету и проходит в канун 100-летия образования ВЧК.

"Я понимаю, что это звучит уже не так, как, скажем, лет 15-20 тому назад, и очень много политизировано в этой дате, но хочу сказать, что несмотря на всякую политизацию, на всевозможные вещи, которые были связаны с известными трагическими событиями нашей общей истории, с репрессиями и так далее, хочу сказать, что органы безопасности всегда, в том числе и в эти непростые для наших народов времена, выполняли очень важную государственную задачу: защиту интересов страны, ее граждан от внешних посягательств, от различного рода злоупотреблений, от терроризма, от организованной преступности", — сказал глава государства.