Business Insider объяснил, почему F-22 уступил Су-35С в небе над Сирией

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Недавняя встреча Су-35С и F-22 в небе над Сирией продемонстрировала, что американский самолет значительно уступает российскому, пишет Business Insider.

Основное предназначение самого совершенного истребителя ВВС США — борьба в воздухе, когда самолеты находятся на значительном расстоянии друг от друга. При этом его ключевым преимуществом является малозаметность для радаров оппонента. Это позволяет F-22 навязать противнику дальний бой — на выгодных для американского воздушного судна условиях, говорится в статье.

Однако когда произошел инцидент в небе над Сирией, у F-22 не было бы никаких преимуществ в гипотетическом воздушном бою, так как пилот Су-35С прекрасно его видел. Кроме того, российский истребитель по маневренности превосходит американского конкурента, отмечает автор.

Во время перехвата американский F-22, у которого в целях скрытности все вооружение размещено внутри фюзеляжа, не может продемонстрировать его оппоненту, в отличие от того же Су-35С, подчеркивает издание. Российский истребитель несет больше ракет, которые размещены под крылом, и пилот легко может показать перехватываемому самолету, что он вооружен, просто покачав крыльями.

При этом задачу перехвата могут выполнять другие, менее совершенные истребители ВВС США, в то время как этому самолету следует использовать свое преимущество в скрытности, пишет Business Insider, ссылаясь на мнение опрошенных экспертов. "Моей целью было бы не ввязываться в маневренный бой", — приводит издание слова подполковника Корпуса морской пехоты США Дэвида Берка, летавшего на F-22 и F-35.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что в небе над Сирией F-22 создавал помехи паре российских Су-25, отстреливая тепловые ловушки и маневрируя. Однако после того как к нему приблизился истребитель Су-35С, американский самолет спешно удалился в воздушное пространство Ирака.

