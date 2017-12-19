СМИ: запущенная по Эр-Рияду из Йемена ракета не нанесла никакого ущерба

ДУБАЙ, 19 дек — РИА Новости. Запущенная по саудовской столице Эр-Рияду мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) ракета не привела к человеческим жертвам и не причинила никакого материального ущерба, сообщил военный представитель саудовскому телеканалу "Аль-Ихбария".

Во вторник хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства. По сообщениям СМИ, силы ПВО королевства сбили ракету на юге Эр-Рияда.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Эр-Рияде слышатся хлопки и идет дым без указания причин.

С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет коалицию против хуситов в Йемене, которая бомбит его территорию, в ответ на это мятежники регулярно обстреливают саудовскую территорию, особенно граничащие с Йеменом южные районы королевства.