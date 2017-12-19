В Берлине пенсионер требовал уступить ему место в метро, угрожая пистолетом

Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине. Архивное фото

Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине. Архивное фото

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пожилой мужчина в берлинском метро угрожал пистолем девушке, чтобы она уступила ему место, сообщается на официальном портале немецкой столицы.

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник во второй половине дня.

"Семидесятивосьмилетний мужчина агрессивно требовал, чтобы двадцатипятилетняя девушка уступила ему место", — сообщили очевидцы.

Он представился ей полицейским, после чего показал пистолет, находившейся в его пакете для покупок. В итоге мужчина сменил вагон поезда.

Полиция задержала его и доставила в участок. Личность нарушителя установили и отпустили его, изъяв оружие. Расследование инцидента продолжается.