В Берлине пенсионер требовал уступить ему место в метро, угрожая пистолетом

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пожилой мужчина в берлинском метро угрожал пистолем девушке, чтобы она уступила ему место, сообщается на официальном портале немецкой столицы.
"Семидесятивосьмилетний мужчина агрессивно требовал, чтобы двадцатипятилетняя девушка уступила ему место", — сообщили очевидцы.
Он представился ей полицейским, после чего показал пистолет, находившейся в его пакете для покупок. В итоге мужчина сменил вагон поезда.
Полиция задержала его и доставила в участок. Личность нарушителя установили и отпустили его, изъяв оружие. Расследование инцидента продолжается.