В ДНР заявили, что готовы продолжать работу с ОБСЕ и Киевом в СЦКК

ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня готовы продолжать работу с представителями ОБСЕ и Киева, сказал журналистам во вторник руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.4% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.9% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.7% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

"Со своей стороны заявляем, что готовы продолжать свою деятельность в штатном режиме, выполнять взятые на себя обязательства по контролю и координации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в рамках минских соглашений и вести диалог как с представителями СММ ОБСЕ, так и с представителями украинской стороны в СЦКК", — сказал Якубов.

По его словам, российские офицеры из СЦКК передали контакты представительства ДНР наблюдателям миссии ОБСЕ.

"Отметим, что в представительстве вооруженных сил РФ в СЦКК уже передали все наши контакты руководству СММ ОБСЕ для организации дальнейшего взаимодействия в рамках обеспечения безопасности", — сказал руководитель представительства.

МИД РФ ранее пояснил, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Киев, например, категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования центра. Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, на площадке минской контактной группы или в "нормандском формате" успеха не имели.