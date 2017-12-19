ДНР готова предоставить площадку для штаба российских офицеров в СЦКК

ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народной республика готова предоставить площадку для развертывания штаба представительства РФ в Совместной центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также увеличить число своих наблюдателей на линии соприкосновения, заявил во вторник журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

"При любом исходе окончательного решения по СЦКК мы готовы стать площадкой для развертывания штаба представительства РФ в СЦКК на нашей территории, а также готовы увеличить число наблюдательных групп вдоль линии соприкосновения и усилить их личный состав", — сказал Якубов.