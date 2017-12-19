Премьер Польши предложил Юнкеру диалог по вопросу судебной реформы

ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предложил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру диалог по вопросу судебной реформы.

"Это прерогатива Еврокомиссии — начать процедуры в отношении Польши или не начинать их. Я предложил в свою очередь господину Юнкеру дискуссию", — сказал Моравецкий на пресс-конференции во вторник.

"Мы хотим вести диалог, но хотим также реформировать законодательство", — добавил он.

Ожидается, что Еврокомиссия в среду обсудит дальнейшие действия в ответ на проводимую в Польше судебную реформу, в связи с которой ЕК пригрозила Варшаве лишением права голоса в Совете ЕС.

Сейм Польши в пятницу принял представленные президентом страны Анджеем Дудой версии законов о Верховном суде и Национальном верховном совете. Ранее ЕК раскритиковала эти законопроекты, заявив, что они приведут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.