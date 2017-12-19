Спецсессия ГА ООН по Иерусалиму состоится 21 декабря, сообщил источник

ООН, 19 дек — РИА Новости. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму состоится 21 декабря, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.

"Заседание планируется в 10.00 (18.00 мск) в четверг", — сказал он.

Накануне постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур и представители ряда арабских государств встретились с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком и после того, как США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

В понедельник вечером представители Йемена и Турции в качестве председателей ЛАГ и ОИС направили президенту ГА ООН официальный запрос на проведение встречи.

Как сообщил Мансур журналистам накануне, на рассмотрение Генассамблеи ООН будет вынесен проект резолюции, который, по словам Мансура, "будет почти таким же, как заблокированный проект резолюции СБ".

Речь идет об экстренной сессии по формуле "Единство в пользу мира", когда Генассамблея может рекомендовать членам ООН принять коллективные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

США в понедельник заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение. Документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член СБ, воспользовались правом вето.