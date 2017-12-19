Спецсессия ГА ООН по Иерусалиму состоится 21 декабря, сообщил источник

ООН, 19 дек — РИА Новости. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму состоится 21 декабря, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.
"Заседание планируется в 10.00 (18.00 мск) в четверг", — сказал он.
Накануне постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур и представители ряда арабских государств встретились с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком и после того, как США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.
В понедельник вечером представители Йемена и Турции в качестве председателей ЛАГ и ОИС направили президенту ГА ООН официальный запрос на проведение встречи.
Речь идет об экстренной сессии по формуле "Единство в пользу мира", когда Генассамблея может рекомендовать членам ООН принять коллективные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
США в понедельник заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение. Документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член СБ, воспользовались правом вето.