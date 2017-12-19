Стремление к гегемонии: эксперты оценили стратегию нацбезопасности США

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские политики и эксперты полагают, что новая стратегия нацбезопасности США свидетельствует о стремлении Вашингтона к гегемонии. В Москве обещают ответить на этот документ с позиции умной силы.

При этом в РФ усматривают в американской стратегии и некоторые позитивные моменты: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил готовность США к сотрудничеству в представляющих интерес сферах.

Администрация США представила в понедельник стратегию национальной безопасности, основные положения документа изложил в речи президент Дональд Трамп. Документ составлен по традиционному поручению конгресса и ляжет в основу других, более детальных стратегических проектов. Стратегия национальной безопасности включает четыре ключевых национальных интереса: защита американцев, повышение их благосостояния, защита мира с помощью силы и продвижение американского влияния. Документ готовили госдеп, Пентагон, Минфин, офис торгового представителя США, ЦРУ и другие ведомства.

Основными угрозами в новой стратегии обозначены амбиции РФ и Китая, действия "стран-изгоев" Ирана и КНДР, а так же международный терроризм.

Скромные позитивные моменты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя американскую стратегию нацбезопасности, заявил, что в Москве не могут согласиться позицией Вашингтона. При этом он увидел в документе "скромные позитивные моменты".

"Безусловно, мы не можем согласиться с таким отношением к нашей стране как угрозе для безопасности США. Но вместе с тем, есть и какие-то такие скромные позитивные моменты, в том числе, в частности, это готовность сотрудничать в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент. Потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", — сказал Песков журналистам.

В качестве примера он привел недавнее сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом, что помогло предотвратить теракты в Санкт-Петербурге. "Еще раз хочу напомнить идеальный пример такого сотрудничества — обмен информацией по линии специальных служб, который, еще раз повторяю, реально помог спасти много жизней", — сказал Песков.

При этом, по его словам, в стратегии нацбезопасности США есть "достаточно впечатляющие" формулировки. "Еще раз повторяю, их предстоит осмыслить", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Россия ответит

Москва не оставит новую стратегию США без ответа. В Совете Федерации полагают, что РФ ответит на этот документ с позиции умной силы.

"Увы, современный мир устроен так, что силе может противостоять только сила. Умная сила. Думаю, что именно в этом ракурсе будет ответ России на новую стратегию национальной безопасности США", — заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, которого цитирует его пресс-служба.

По оценке сенатора, новая стратегия стала "в целом более определенной, жесткой и агрессивной".

"В главном ее суть осталась прежней: "мир – через силу", или, что равнозначно, "национальная безопасность – через абсолютную гегемонию", — добавил он.

Стремление к гегемонии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что новая стратегия национальной безопасности США направлена на возрождение американской гегемонии и линии на построение однополярного мира. Парламентарий назвал неудивительным, что в этом контексте Россия и Китай признаются в числе основных вызовов и угроз. Слуцкий подчеркнул, что при этом вновь "в ход идут бездоказательные обвинения России во вмешательстве во внутренние дела западных стран, и снова Россия на одной оси с КНДР".

"Все это, по сути, является продолжением линии администрации (предыдущего президента США Барака) Обамы на демонизацию образа России в мире. И, несмотря на положительные примеры сотрудничества наших спецслужб по борьбе с терроризмом, что мы буквально в эти выходные наблюдали при предотвращении крупнейшего теракта в Санкт-Петербурге, и обнадеживающих заявлений посла США в РФ Джона Хантстмана о завершении серии ответных мер в отношениях Москвы и Вашингтона, российско-американский диалог все еще очень далек от выхода из критической фазы. Как бы нам ни хотелось считать обратное", — подытожил политик.

Утрата авторитета

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, стратегия национальной безопасности США, представленная в понедельник, демонстрирует слабость внешней политики Вашингтона и утрату международного авторитета.

"Стратегия национальной безопасности США, которую представил Дональд Трамп, мало чем отличается от предыдущих, составленных во времена администрации Обамы. США, к сожалению, вновь не продемонстрировали готовность к равноправному диалогу и намерены говорить со всем миром с позиции вооруженной силы", — сказал Железняк РИА Новости.

Он отметил, что на этом фоне крайне противоречиво выглядят заявления Вашингтона о стремлении к улучшению отношений с Москвой и необходимости совместных действий в борьбе с мировыми угрозами. Россия ведет диалог исключительно на равных и не приемлет давления, подчеркнул парламентарий.

"Заявленный курс национальной безопасности демонстрирует слабость внешней политики США и утрату Вашингтоном международного авторитета, который Белый дом пытается удержать привычными для него методами давления и роста военных бюджетов. США намереваются продолжить втягивание в гонку вооружений и своих партнеров в Европе, безответственно расширяя НАТО на восток, подогревая и разжигая новые страхи о несуществующей российской агрессии и выдумывая новые небылицы о киберугрозе со стороны нашей страны", — сказал депутат.

Железняк указал на то, что Россию и Китай в США рассматривают в качестве угрозы национальной безопасности, однако не приводят ни одного доказательства.

Экспертное мнение

Российские эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечают преемственность новой стратегии по отношению к предыдущим аналогичным документам и закрепление в ней общепринятых идеологических штампов.

По мнению бывшего начальника международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Евгения Бужинского, стратегия свидетельствует о признании России военной супердержавой.

"Об этом заявлялось уже много раз. Это признание реальности. На фоне всех происходящих событий американское руководство осознало, что Россия — это серьезный конкурент в области безопасности. Это признание России военной супердержавой", — сказал Бужинский РИА Новости.

По мнению эксперта, это признание произошло на фоне успешной антитеррористической кампании РФ в Сирии, применения самых современных видов вооружения, на которые, как считали американцы, "у них есть монополия".

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк полагает, что новая стратегия национальной безопасности США открывает перспективы для сохранения силового противостояния и гонки вооружений. Комментируя тот факт, что в ней Россия и Китай поставлены на один уровень угроз с международным терроризмом, Батюк обратил внимание на то, что Трамп по-новому воспринимает угрозы нацбезопасности своей страны.

"Здесь, очевидно, Трамп указывает на то, что в отличие от своих демократических и либеральных предшественников, он будет достаточно, без всяких иллюзий, твердо отстаивать американские национальные интересы, кто бы на них ни покушался", — считает Батюк.

Эксперт отметил, что Трамп во время президентской кампании неоднократно говорил об угрозе со стороны Китая, и эти его взгляды получили развитие в стратегии национальной безопасности. Что касается России в числе главных угроз нацбезопасности США, то эксперт указал, что Трамп в данном конкретном случае продемонстрировал преемственность по отношению к предшественнику — Бараку Обаме, который в своей стратегии поставил Россию в один ряд с террористической группировкой "Исламское государство"* и лихорадкой Эбола.

В тоже время в новой стратегии нацбезопасности США говорится, что Вашингтон готов сотрудничать с Россией и Китаем в областях, представляющих взаимный интерес. По словам Батюка, тут кроется некоторое противоречие, но это присуще практике международных отношений — борьба за власть и влияние на международной арене и сотрудничество в тех случаях, когда это отвечает общим интересам сторон.

Эксперт напомнил, что накануне публикации стратегии состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент РФ Владимир Путин поблагодарил Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла российским спецслужбам задержать террористов в Санкт-Петербурге и предотвратить террористический акт. Это, по его словам, пример того, как в сферах совпадающих интересов стороны могут сотрудничать, в то же время сохраняя соперничество в других областях.

По словам эксперта, новая стратегия США стратегия предусматривает сохранение американского лидерства и "абсолютного американского превосходства", в том числе в регионах, которые представляют собой жизненно важное значение для России, Китая, Ирана и некоторых других стран.

"Эти страны будут жестко противостоять такого рода американским попыткам. В свою очередь, наращивание военных возможностей КНР и РФ будет вызывать у американцев благородное негодование по поводу того, как они смеют противостоять американской мощи, ведь мы же демократическая либеральная страна, а они авторитарные режимы", — пояснил Батюк.

"Это, в общем-то, открывает перспективы если не для конфликтов, то во всяком случае для сохранения силового противостояния и гонки вооружений", — отметил он.

С Батюком солидарен военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, который отмечает, что закрепление за Россией и Китаем статуса главных оппонентов США почти никогда не мешало Вашингтону сотрудничать с этими странами по тем направлениям, где американская сторона могла извлечь для себя выгоду.

При этом Мураховский полагает, что стратегия национальной безопасности США – документ ни к чему не обязывающий, который в очередной раз обобщает внешнеполитические взгляды руководства страны.

"То есть, к этой стратегии нужно относиться как некоему идеологическому штампу, где США заявляют о себе как о единственной державе, достойной вести за собой остальной мир", — считает Мураховский.

* Террористическая организация, запрещенная в России